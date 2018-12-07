Скачать
Пятница, 07.12.2018
Ломаченко и Педраса сделали вес
Ломаченко и Педраса сделали вес
Идеальное тело: все обладатели &quot;Мистер Олимпия&quot; от Шварценнегера до Родена
Идеальное тело: все обладатели "Мистер Олимпия" от Шварценнегера до Родена
Шахтер в гостях разобрался с Мариуполем
Шахтер в гостях разобрался с Мариуполем
Биатлон. Общий зачет Кубка мира по итогам мужского спринта в Поклюке
Биатлон. Общий зачет Кубка мира по итогам мужского спринта в Поклюке

Эффектный гол бисиклетой от Степаненко (Видео)

Эффектный гол бисиклетой от Степаненко (Видео)
20:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Полузащитник Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко в гостевом матче с Мариуполем отличился шикарным голом ударом через себя.

В матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу Мариуполь принимал Шахтер. Встреча состоялась в пятницу, 7 декабря. 

Горняки владели преимуществом походу всего матча, однако, сумели отличиться лишь во второй половине матча. На 62-й минуте игры Тарас Степаненко забил очень красивый и как оказалось победный гол в матче. После серии прострелов и рикошетов в штрафной Мариуполя мяч парашютом полетел на одиноко стоящего Степаненко. Не долго думая, Тарас пробил через себя - Худжамов не выручил.

Шахтер в гостях разобрался с Мариуполем. Обзор матча

Видео гола Степаненко:

После взятия ворот Горняки дожали Мариуполь, забив за 6 минут еще 2 гола. Отличились Мораес и Марлос. Эта победа позволила дончанам оторваться от Александрии и Динамо в турнирной таблице УПЛ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Тарас Степаненко, Футбол, Видео, УПЛ, Гол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Биатлон. Результаты мужского спринта в Поклюке 7.12.2018
02 Топ футболистов, у которых истекает контракт летом 2019
03 Ломаченко - Педраса: где и когда смотреть бой
04 Педраса назвал сильные стороны Ломаченко
05 Ротань признался, почему завершил карьеру после Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь