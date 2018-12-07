Эффектный гол бисиклетой от Степаненко (Видео)

В матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу Мариуполь принимал Шахтер. Встреча состоялась в пятницу, 7 декабря.
Горняки владели преимуществом походу всего матча, однако, сумели отличиться лишь во второй половине матча. На 62-й минуте игры Тарас Степаненко забил очень красивый и как оказалось победный гол в матче. После серии прострелов и рикошетов в штрафной Мариуполя мяч парашютом полетел на одиноко стоящего Степаненко. Не долго думая, Тарас пробил через себя - Худжамов не выручил.
Видео гола Степаненко:
После взятия ворот Горняки дожали Мариуполь, забив за 6 минут еще 2 гола. Отличились Мораес и Марлос. Эта победа позволила дончанам оторваться от Александрии и Динамо в турнирной таблице УПЛ.