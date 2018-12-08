Сегодня, 8 декабря, в разных чемпионатах пройдет большинство матчей уик-энда.
В украинской Премьер-лиге состоится три матча. Луганская Заря будет принимать Арсенал-Киев, а Черноморец - Ворсклу. В центральном матче дня киевское Динамо будет гостить во Львове, где сыграет против Карпат.
Напомним, вчера донецкий Шахтер обыграл Мариуполь со счетом 3:0.
В других чемпионатах следует отметить противостояние Челси - Манчестер Сити и Лестер - Тоттенхэм.
ФУТБОЛ. РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ 8 декабря (суббота)
Чемпионат Украины Премьер-лига 18-й тур
14:00 Заря - Арсенал-Киев УНИАН
14:00 Карпаты - Динамо Киев
17:00 Черноморец - Ворскла Футбол 2
Чемпионат Англии Премьер-лига 16-й тур
14:30 Борнмут - Ливерпуль Футбол 2
17:00 Бёрнли - Брайтон энд Хоув Альбион
17:00 Арсенал - Хаддерсфилд Таун
17:00 Ман Юнайтед - Фулхэм
17:00 Кардифф Сити - Саутгемптон
17:00 Вест Хэм Юнайтед - Кристал Пэлас
19:30 Челси - Ман Сити Футбол 1
21:45 Лестер Сити - Тоттенхэм Футбол 1
Чемпионат Испании Примера 15-й тур
14:00 Атлетико Мадрид - Алавес
17:15 Валенсия - Севилья
19:30 Вильярреал - Сельта
21:45 Эспаньол - Барселона
Чемпионат России Премьер-лига 17-й тур
11:30 Крылья Советов - Ростов
14:00 ЦСКА М - Енисей
16:30 Локомотив М - Оренбург
19:00 Анжи - Спартак М
Чемпионат Германии Бундеслига 14-й тур
16:30 Вольфсбург - Хоффенхайм
16:30 Байер - Аугсбург
16:30 Бавария - Нюрнберг
16:30 Шальке - Боруссия Д
16:30 Фрайбург - РБ Лейпциг
19:30 Герта - Айнтрахт Ф
Чемпионат Италии Серия А 15-й тур
16:00 Наполи - Фрозиноне Футбол 1
19:00 Кальяри - Рома Футбол 2
21:30 Лацио - Сампдория Футбол 2
Чемпионат Франции Лига 1 17-й тур
17:00 ПСЖ - Монпелье
21:00 Тулуза - Лион
21:00 Ренн - Дижон
21:00 Ним - Нант
21:00 Генгам - Амьен
21:00 Анже - Бордо
Чемпионат Португалии Примейра Лига 12-й тур
17:30 Белененсиш - Шавиш
20:00 Тондела - Брага
22:30 Витория С - Бенфика Спорт1
Чемпионат Нидерландов Эредивизи 15-й тур
19:30 Виллем-II - Херенвен
20:45 Зволле - Аякс
21:45 АДО Ден Хаг - Де Графсхап