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Суббота, 08.12.2018
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Футбол: расписание матчей 8 декабря

Футбол: расписание матчей 8 декабря
08:47 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Представляем расписание футбольных матчей, которые пройдут в субботу.

Сегодня, 8 декабря, в разных чемпионатах пройдет большинство матчей уик-энда.

В украинской Премьер-лиге состоится три матча. Луганская Заря будет принимать Арсенал-Киев, а Черноморец - Ворсклу. В центральном матче дня киевское Динамо будет гостить во Львове, где сыграет против Карпат.

Напомним, вчера донецкий Шахтер обыграл Мариуполь со счетом 3:0.

В других чемпионатах следует отметить противостояние Челси - Манчестер Сити и Лестер - Тоттенхэм.

ФУТБОЛ. РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ 8 декабря (суббота)

Чемпионат Украины Премьер-лига 18-й тур

14:00 Заря - Арсенал-Киев УНИАН

14:00 Карпаты - Динамо Киев

17:00 Черноморец - Ворскла Футбол 2

Чемпионат Англии Премьер-лига 16-й тур

14:30 Борнмут - Ливерпуль Футбол 2

17:00 Бёрнли - Брайтон энд Хоув Альбион

17:00 Арсенал - Хаддерсфилд Таун

17:00 Ман Юнайтед - Фулхэм

17:00 Кардифф Сити - Саутгемптон

17:00 Вест Хэм Юнайтед - Кристал Пэлас

19:30 Челси - Ман Сити Футбол 1

21:45 Лестер Сити - Тоттенхэм Футбол 1

Чемпионат Испании Примера 15-й тур

14:00 Атлетико Мадрид - Алавес

17:15 Валенсия - Севилья

19:30 Вильярреал - Сельта

21:45 Эспаньол - Барселона

Чемпионат России Премьер-лига 17-й тур

11:30 Крылья Советов - Ростов

14:00 ЦСКА М - Енисей

16:30 Локомотив М - Оренбург

19:00 Анжи - Спартак М

Чемпионат Германии Бундеслига 14-й тур

16:30 Вольфсбург - Хоффенхайм

16:30 Байер - Аугсбург

16:30 Бавария - Нюрнберг

16:30 Шальке - Боруссия Д

16:30 Фрайбург - РБ Лейпциг

19:30 Герта - Айнтрахт Ф

Чемпионат Италии Серия А 15-й тур

16:00 Наполи - Фрозиноне Футбол 1

19:00 Кальяри - Рома Футбол 2

21:30 Лацио - Сампдория Футбол 2

Чемпионат Франции Лига 1 17-й тур

17:00 ПСЖ - Монпелье

21:00 Тулуза - Лион

21:00 Ренн - Дижон

21:00 Ним - Нант

21:00 Генгам - Амьен

21:00 Анже - Бордо

Чемпионат Португалии Примейра Лига 12-й тур

17:30 Белененсиш - Шавиш

20:00 Тондела - Брага

22:30 Витория С - Бенфика Спорт1

Чемпионат Нидерландов Эредивизи 15-й тур

19:30 Виллем-II - Херенвен

20:45 Зволле - Аякс

21:45 АДО Ден Хаг - Де Графсхап

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ФК Челси, Серия А, Футбол, Ла Лига, Лига 1, АПЛ, УПЛ, Чемпионат Украині.
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