Скачать
Воскресенье, 09.12.2018
Ломаченко победил Педрасу решением судей
Ломаченко победил Педрасу решением судей
UFC 231. Результаты боев
UFC 231. Результаты боев
Ломаченко - Педраса: полный бой (Видео)
Ломаченко - Педраса: полный бой (Видео)
Биатлон. Где и когда смотреть гонки 9.12.2018
Биатлон. Где и когда смотреть гонки 9.12.2018

Месси - лучший исполнитель штрафных ударов в Европе

Месси - лучший исполнитель штрафных ударов в Европе
11:46 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Форвард Барселоны Лионель Месси отличился дублем в матче против Эспаньола (0:4).

Барселона в матче 15-го тура чемпионата Испании разгромила Эспаньол в каталонском дерби. При этом, в поединке дублем отличился Лионель Месси со штрафных ударов. Таким образом, Месси с 1 января 2014 года забил 19 голов в чемпионате Испании со штрафных. По этому показателю ближе всех подобрался Ювентус, но за туринский клуб забивали шесть разных исполнителей.

За этот промежуток времени всего Барселона забила 24 гола (19 — на счету аргентинца) со штрафных, Ювентус – 18, Лион, Рома и Реал – по 14 и Бавария – 13.

Эспаньол 0:4 Барселона: видео голов и обзор матча

В текущем сезоне в рамках Примеры Месси провел 13 матчей, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.

После пятнадцати туров Барселона занимает первую строчку с 31-м пунктом в активе

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, ФК Эспаньол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко - Педраса: полный бой (Видео)
02 Ломаченко - Педраса. Видео онлайн-трансляция боя
03 Ломаченко - Педраса: все о бое
04 Ломаченко - Педраса: события боя
05 Ломаченко победил Педрасу решением судей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь