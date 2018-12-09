Месси - лучший исполнитель штрафных ударов в Европе

Новости спорта: Форвард Барселоны Лионель Месси отличился дублем в матче против Эспаньола (0:4).

Барселона в матче 15-го тура чемпионата Испании разгромила Эспаньол в каталонском дерби. При этом, в поединке дублем отличился Лионель Месси со штрафных ударов. Таким образом, Месси с 1 января 2014 года забил 19 голов в чемпионате Испании со штрафных. По этому показателю ближе всех подобрался Ювентус, но за туринский клуб забивали шесть разных исполнителей.

За этот промежуток времени всего Барселона забила 24 гола (19 — на счету аргентинца) со штрафных, Ювентус – 18, Лион, Рома и Реал – по 14 и Бавария – 13.

В текущем сезоне в рамках Примеры Месси провел 13 матчей, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.

После пятнадцати туров Барселона занимает первую строчку с 31-м пунктом в активе