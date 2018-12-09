Барселона определилась с главной трансферной целью на зиму

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Руководство Барселоны сделало нападающего Тоттенхэма Гарри Кейна главной трансферной целью.

Каталонский клуб уже готовит 220 миллионов евро, чтобы сделать предложение о трансфере английской команде, сообщает Mirror.

Барселона планирует заменить Кейном Луиса Суареса, которому через месяц исполнится 32 года.

В данный момент контракт Кейна с Тоттенхэмом действует до 2024 года.

Напомним, в текущем сезоне Кейн провел 16 матчей в Премьер-лиге, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи. Также на его счету 4 гола в 5 матчах Лиги чемпионов.