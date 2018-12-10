Фалькао близок к возвращения в Атлетико

Новости спорта: Мадридский клуб собирается приобрести Радамеля Фалькао на замену Диего Косте.

Мадридский «Атлетико» определил ещё одного кандидата на замену своему нападающему Диего Косте, сообщает испанская пресса.

Согласно информации источника, помимо форварда «Сельты» Максимилиано Гомеса «матрасники» претендуют на Радамеля Фалькао из «Монако».

Возможное подписание 32-летнего колумбийца уже одобрил главный тренер столичной команды Диего Симеоне.

Напомним, что Фалькао уже выступал за «Атлетико» с 2011 по 2013 год. В текущем сезоне он сыграл за «Монако» 18 матчей, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.

Контракт латиноамериканского бомбардира с монегасками рассчитан до июня 2020 года, а его трансферная стоимость составляет 12 миллионов евро.