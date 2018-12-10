Леоненко объяснил успех Львова

Новости спорта: Футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал успех "Львова".

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко – о матче «Александрия» – «Львов».

- Хорошие результаты «Львова» сейчас – это следствие того, что в команде разобрались с составом, то есть нашли разумный баланс между бразильскими легионерами и украинскими игроками, и вовремя назначили нужного главного тренера.

Ну, и можно отметить тактику, где на первом месте стоит результат. А конкретно – игра в обороне, что мы и увидели на примерах матчей львовян против «Шахтера» и «Динамо». Игра против «Александрии» - с того же разряда. Хотя также нужно отметить, что «Александрия» испытывала проблемы в центре поля, где не было нужных исполнителей.

Напомним, Львов на выезде в Александрии добыл гостевую победу со счетом 1:2.