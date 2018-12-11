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Ливерпуль - Наполи: прогноз на ключевой матч Лиги чемпионов

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Ливерпуль - Наполи: прогноз на ключевой матч Лиги чемпионов
10:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Сегодня в группе С три команды разыграют путевки в плей-офф Лиги чемпионов.

Сегодня на Анфилде состоится очень интересный и решающий матч для Ливерпуля и Наполи в борьбе за выход из группы Лиги чемпионов.

Матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов Ливерпуль (Англия) - Наполи (Италия) начнется 11 декабря в 22.00 по киевскому времени в Ливерпуле на стадионе Анфилд.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 2.

Ситуация в группе С такова, что сразу три команды претендуют на выход из группы:

Ливерпулю для успешного выхода в плей-офф нужно побеждать Наполи.

Напомним, в первом матче команд Наполи добыл минимальную победу над Ливерпулем.

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Во втором матче дня Црвена Звезда будет принимать ПСЖ, который рискует не выйти из группы.

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УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, ФК Наполи, ЛЧ, Новости футбола.
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