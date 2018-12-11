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Лига чемпионов. Шальке - Локомотив: онлайн-трансляция матча

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Лига чемпионов. Шальке - Локомотив: онлайн-трансляция матча
19:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Текстовая онлайн-трансляция матча 6-го тура Лиги чемпионов Шальке - Локомотив

Шальке - Локомотив

Начало матча в Гельзенкирхене в 19.55

Составы команд:

Шальке: Ферманн, Мендиль, Настасич, Маскарель, Сердар, Коноплянка, Стамбули, Тойхерт, Шопф, Налду, Голлер.

Локомотив: Гильерме, Хеведес, Баринов, Крыховяк, Фарфан, Игнатьев, Эдер, Денисов, Рыбус, Кверквелия, Ал. Миранчук.

Галатасарай дома играет с Порту. Локомотиву остается надеяться на португальцев и самому побеждать в Германии Шальке. Плюс – Шальке уже ничего не нужно, он вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Минус – по той же причине ничего не нужно и Порту.

Главный тренер Шальке Доменико Тедеско намекнул, что во вторник может провести ротацию. Точно не сыграет травмированный Бургшталлер. Кандидатура Стивена Шкрибски, говорит Тедеско, вообще не рассматривается на этот матч, а Тойхерт не готов к 90 минутам.

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Таким образом, шанс получит лидер молодежной команды Шальке Ахмед Кутуку. «Ахмед – игрок, который постоянно продвигает мяч вперед. Он может играть в атаке, но нам он нужен в центре поля», - говорит Тедеско.

Несмотря на формальный статус матча, Тедеско сказал, что ему нужна победа. «Нам нужно отдохнуть после дерби с Боруссией. Но мы хотим победить, несмотря на матч с Аугсбургм в субботу. У нас достаточно времени, чтобы успеть восстановиться».

Матч с Локомотивом окутывают разговоры о Фарфане и Хёведесе, которые сейчас играют в Москве, но когда-то защищали цвета Шальке. Главный тренер Локомотива Юрий Сёмин избежал ответа на этот вопрос: «Решение по поводу стартового состава ещё не принято».

Прогноз букмекеров:

Букмекеры считают "Шальке" фаворитом матча. На победу команды украинца Евгения Коноплянки можно поставить с коэффициентом 2,07. На ничью букмекеры дают коэффициент 3,35, а на успех российского клуба - 3,70.

Слова тренеров:

Доменико Тедеско, наставник Шальке

"Мы играем на победу в каждом матче и завтра хотим подчеркнуть, что полностью заслужили место в 1/8 финала. Что касается состава, то нам нужно проявить творческий подход.

Ротация не просто возможна в завтрашнем матче. Нам нужна свежесть в команде, ведь ребята, которые играли в субботу, потратили много сил"

Юрий Семин, тренер Локомотива

Мы всегда хотим играть первым номером, в Москве тоже хотели играть первым номером, но проиграли.

Всегда можно рассчитывать только на себя. Будем рассчитывать на «Шальке-04» — ничего не получится. Лига чемпионов — ответственный турнир, в котором за победу платят деньги, поэтому о положении соперника даже мысли нет.

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