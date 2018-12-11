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Иньеста вернулся в Барселону: теплая встреча легенды

Иньеста вернулся в Барселону: теплая встреча легенды
11:12 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер Барселоны

Новости спорта: Экс-игрко Барселоны Андрес Иньеста, ныне выступающий в составе японского клуба Виссел Кобе, посетил базу каталонской команды.

Бывший капитан Барселоны Андрес Иньеста навестил тренировочную базу каталонской команды, где экс-игроку оказали теплый прием.

Испанец пообщался со старыми знакомыми, включая Ивана Ракитича, Жерара Пике, Луиса Суареса и Лионеля Месси. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Иньеста выступал за «Барселону» с 2006 года по май 2018-го, после чего перешёл в «Виссел Кобе». 34-летний испанский футболист подписал с японским клубом соглашение на три года, по которому он, по слухам, заработает € 90 млн.

«Барселона» сыграет с «Тоттенхэм Хотспур» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится завтра, 11 декабря, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

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ФК Барселона, Андрес Иньеста, Примера, Новости футбола.
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