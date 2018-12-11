Иньеста вернулся в Барселону: теплая встреча легенды

Новости спорта: Экс-игрко Барселоны Андрес Иньеста, ныне выступающий в составе японского клуба Виссел Кобе, посетил базу каталонской команды.

Бывший капитан Барселоны Андрес Иньеста навестил тренировочную базу каталонской команды, где экс-игроку оказали теплый прием.

Испанец пообщался со старыми знакомыми, включая Ивана Ракитича, Жерара Пике, Луиса Суареса и Лионеля Месси. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Nice to see you again @andresiniesta8 ! Barcelona will always be your home pic.twitter.com/dTnlXUq7xQ — FC Barcelona (@FCBarcelona) 10 декабря 2018 г.

Иньеста выступал за «Барселону» с 2006 года по май 2018-го, после чего перешёл в «Виссел Кобе». 34-летний испанский футболист подписал с японским клубом соглашение на три года, по которому он, по слухам, заработает € 90 млн.

«Барселона» сыграет с «Тоттенхэм Хотспур» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится завтра, 11 декабря, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.