Иньеста вернулся в Барселону: теплая встреча легенды

Бывший капитан Барселоны Андрес Иньеста навестил тренировочную базу каталонской команды, где экс-игроку оказали теплый прием.

Испанец пообщался со старыми знакомыми, включая Ивана Ракитича, Жерара Пике, Луиса Суареса и Лионеля Месси. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Nice to see you again @andresiniesta8 ! Barcelona will always be your home pic.twitter.com/dTnlXUq7xQ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 10 декабря 2018 г.