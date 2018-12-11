Клубный чемпионат мира: определились все участники турнира в ОАЭ

Новости спорта: Определились все участники Клубного чемпионата мира-2018.

"Ривер Плейт" стал участником клубного чемпионата мира как победитель Кубка Либертадорес. Аргентинский клуб одолел "Боку Хуниорс" в финале главного турнира Южной Америкипо сумме двух матчей (2:2, 3:1). Таким образом, "Ривер Плейт" последним отобрался на клубный ЧМ, который стартует в ОАЭ 12 декабря.

Ранее мы сообщали, что Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) ответила отказом на запрос "Боки Хуниорс" относительно признания клуба триумфатором нынешнего розыгрыша Кубка Либертадорес.

Претендентами на трофей являются:

"Реал" (Мадрид) – победитель Лиги чемпионов.

"Эсперансе" (Тунис) – победитель Лиги чемпионов КАФ (Африка).

"Гвадалахара" (Мексика) – победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

"Касима Антлерс" (Япония) – победитель Лиги чемпионов АФК (Азия).

"Тим Веллингтон" (Новая Зеландия) – победитель Лиги чемпионов ОФК (Океания).

"Аль-Айн" (ОАЭ) – победитель Лиги Арабского залива.

"Ривер Плейт"(Аргентина) - победитель Кубка Либертадорес

"Реал" и "Ривер Плейт" стартуют на турнире с полуфинальной стадии. Мадридцы сыграют с победителем пары "Касима Антлерс" – "Гвадалахара", а "Ривер" в соперники получит команду из трио "Эсперансе" – "Тим Веллингтон"/ "Аль-Айн". Финал клубного ЧМ пройдет 22 декабря.