Стало известно, кто рассудит Динамо и Яблонец в Лиге Европы

Новости спорта: Главным судьей матча назначен 33-летний Вильяльмюр Альвар Дораринссон.

Комитет арбитров УЕФА назначил на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы между киевским "Динамо" и чешским "Яблонцем" бригаду арбитров из Исландии.

Рефери в поле — Вильяльмюр Альвар Дораринссон. 33-летний арбитр получил категорию ФИФА в 2015 году, с тех пор работал на молодежных турнирах с участием клубов и сборных, а также на предварительных стадиях еврокубков. Предстоящий поединок станет для него дебютным в основной сетке европейских турниров. С украинскими командами ранее не пересекался.

Ассистенты арбитра — Гюльфи Мар Сигурдссон и Йоганн Гуннар Гудмундссон. Дополнительные ассистенты арбитра — Ивар Орри Кристьянссон и Тороддюр Хьялталин. Четвертый арбитр — Биркир Сигурдарсон. Делегат УЕФА — Рудольф Заврл (Словения). Наблюдатель арбитража УЕФА — Мехмет Мурат Илгаз (Турция).

Матч "Динамо" — "Яблонец" пройдет в четверг, 13-го декабря, в Киеве на НСК "Олимпийский", начало — в 19:55.