Скачать
Вторник, 11.12.2018
Лига чемпионов: все матчи 11 декабря
Лига чемпионов: все матчи 11 декабря
Шахтер - Лион: опубликована заявка французов на матч Лиги чемпионов
Шахтер - Лион: опубликована заявка французов на матч Лиги чемпионов
Ломаченко планирует провести в 2019 году три поединка
Ломаченко планирует провести в 2019 году три поединка
Самые лучшие фильмы о спорте: мотивация для чемпионов
Самые лучшие фильмы о спорте: мотивация для чемпионов

Стало известно, кто рассудит Динамо и Яблонец в Лиге Европы

Стало известно, кто рассудит Динамо и Яблонец в Лиге Европы
16:19 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Главным судьей матча назначен 33-летний Вильяльмюр Альвар Дораринссон.

Комитет арбитров УЕФА назначил на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы между киевским "Динамо" и чешским "Яблонцем" бригаду арбитров из Исландии.

Рефери в поле — Вильяльмюр Альвар Дораринссон. 33-летний арбитр получил категорию ФИФА в 2015 году, с тех пор работал на молодежных турнирах с участием клубов и сборных, а также на предварительных стадиях еврокубков. Предстоящий поединок станет для него дебютным в основной сетке европейских турниров. С украинскими командами ранее не пересекался.

Куда Динамо перенесло тренировку из-за матча Шахтер - Лион на Олимпийском

Ассистенты арбитра — Гюльфи Мар Сигурдссон и Йоганн Гуннар Гудмундссон. Дополнительные ассистенты арбитра — Ивар Орри Кристьянссон и Тороддюр Хьялталин. Четвертый арбитр — Биркир Сигурдарсон. Делегат УЕФА — Рудольф Заврл (Словения). Наблюдатель арбитража УЕФА — Мехмет Мурат Илгаз (Турция).

Матч "Динамо" — "Яблонец" пройдет в четверг, 13-го декабря, в Киеве на НСК "Олимпийский", начало — в 19:55.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, Лига Европы, ФИФА, ФК Динамо К, Яблонец, Вильяльмюр Альвар Дораринссон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Последний бой Ломаченко (Видео)
02 Планка: 1 минута в день - секрет идеального тела
03 Матч Шахтер - Лион покажут в кинотеатрах
04 Усик готов встретиться с Андре Уордом
05 Команда года 2018: УЕФА назвал 50 претендентов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь