Шахтер - Лион: сколько билетов продано на матч Лиги чемпионов в Киеве

Новости спорта: Похоже, стадион на матче Лиги чемпионов Шахтер - Лион будет хорошо заполнен.

На матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в Киеве Шахтер - Лион продано уже 31 тысяча билетов, сообщает официальный твиттер донецкого клуба.

Еще два дня назад сообщалось, что удалось продать всего 20 тысяч.

Как минимум 350 зрителей Олимпийского этим вечером составят болельщики французского клуба, которые будут болеть за команду в гостевом секторе.

Шахтер провел масштабную работу по привлечению зрителей на стадион в Киеве, опубликовав рекламу в метро и на одном из торговых центров.

На следующий день игры Шахтер - Лион в Киеве состоится игра Лиги Европы, в котором Динамо сыграет с Яблонцем.

Встреча Горняков и французов состоится завтра, начало в 22:00.