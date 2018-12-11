Звезда Челси оспаривает статус "самого приятного футболиста"

Новости спорта: Полузащитник "Челси" Н'голо Канте настаивает на том, что он не самый лучший футболист, а что он просто является собой.

27-летний игрок признался, что не верит, что он самый дружелюбный человек в игре, вопреки распространенному мнению.

Француза часто хвалят за его скромное отношение и сдержанный образ жизни, но он отмечает, что не видит ничего особенного в том, как он себя ведет.

Обращаясь к официальному журналу Blues, победитель Кубка мира сказал: "Я играю в футбол и хочу, чтобы меня считали футболистом.

"Я не хочу, чтобы люди обращали слишком много внимания на то, чем я занимаюсь вне футбола, и спрашивали: "Кто такой Н'Голо?".

"Просто считайте меня футболистом, вам не нужно слишком много смотреть и говорить: "О, он такой, он такой, он такой". Спросите меня о моем футболе, и не более. Я просто хочу быть игроком среди игроков.

"Если я выигрываю, я выигрываю, и если я проигрываю, я проигрываю, но я всегда стараюсь выкладываться на любых соревнованиях. Это не потому, что я хороший или что-то в этом роде. Я просто являюсь собой.

Скромный 27-летний игрок и его заразительная позитивность завоевали его поклонников со всего мира и превратили это в редчайшее явление.

Полузащитника Челси попросили прокомментировать недавнюю победу над Манчестер Сити, где смог забить гол, однако полузащитник, видимо, больше озабочен успехом своей команды, чем похвалой за свои личные выступления.

Он добавил: "Я был в" Челси" чуть более двух лет, и мы выиграли Премьер-лигу и Кубок Англии.

"Это клуб чемпионов, амбициозный клуб, и я надеюсь снова выиграть эти трофеи.

"Конечно, Европа - цель, но каждый сезон я надеюсь выиграть как можно больше трофеев", - резюмировал Канте.