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Хавбек Шахтера: Переживал, что во Львове будет матч

Хавбек Шахтера: Переживал, что во Львове будет матч
20:04 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Полузащитник сборной Украины и Шахтера убежден, что поле Арены-Львов не соответствует уровню Лиги чемпионов.

В среду "Шахтер" сыграет с "Лионом" в ключевом поединке группового этапа Лиги чемпионов - только победа выведет команду в плей-офф.

Матч был перенесен из Харькова в Киев из-за введения военного положения, а хавбек Тарас Степаненко рад, что игра состоится не во Львове.

"Понятно, что это важнейший матч для нас, но, чем холоднее будет голова, тем лучше. Нужно подойти правильно, выполнить установку и сыграть грамотно, а особо переживать на пользу, я думаю, не пойдет", - сказал Степаненко в интервью sport.ua.

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"Я, если честно, немного переживал, что во Львове будет матч. Там поле, если честно, плохого качества. Мы со сборной там играли, и это поле не уровня национальных сборных или Лиги чемпионов. А то, что игру перенесли в Киев, конечно, с одной стороны, для нас потеря, так как, думаю, в Харькове был бы полный стадион".

"С другой стороны, нам ненужно никуда лететь, и мы спокойно готовимся к этому матчу", - сказал Степаненко.

Матч состоится 12-го декабря, начало в 22:00.

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Шахтер, Лига Чемпионов, Тарас Степаненко, Лион.
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