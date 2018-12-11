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Фонсека - о Шахтере, Лионе и кадровой ситуации перед матчем Лиги чемпионов

Фонсека - о Шахтере, Лионе и кадровой ситуации перед матчем Лиги чемпионов
19:23 Сегодня Телеграф ua.tribuna.com

Новости спорта: Тренер "горняков" накануне матча с Лионом ответил на ряд важных вопросов.

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем с «Лионом».

– Можно ли ожидать, что «Шахтер» может отойти от привычной тактической схемы, как в игре с «Хоффенхаймом»? Ведь «Лион» перестроился на игру в три защитника.

– Вы правильно отметили, что «Лион» некоторое время играет в три центрбека. Последние матчи они провели именно по такой тактической схеме. Верю, что они завтра тоже будут демонстрировать футбол в пять защитников.

Если говорить о нас, придется подождать завтрашнего дня, чтобы увидеть, как «Шахтер» будет играть. Постараемся подготовить наилучшую стратегию для победы. Поэтому вам остается лишь ждать игры, чтобы все увидеть.

- Смогут ли завтра сыграть Марлос, Ракицкий и Тайсон?

– Да, абсолютно у всех, кого вы назвали завтра будет возможность выступить.

– Вы в каждом матче ЛЧ пропускали 2 и более голов. Нашли причину и смогли ли ее устранить?

– В Лиге чемпионов мы играем против наилучших команд и игроков. Некоторые трудности нашей команды выходили на первое место, соперникам удавалось противостоять нашей игре. Сейчас мы стараемся корректировать наши ошибки, стараемся всегда тренироваться, чтобы не пропускать голы.

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В некоторых матчах ЛЧ пропущено больше, чем бы я желал. Стараемся всегда играть, чтобы не пропускать. Постараемся это сделать и завтра, – сказал Фонсека.

Матч состоится завтра, начало – 22.00.

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Шахтер, Лига Чемпионов, Лион, Паулу Фонсека.
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