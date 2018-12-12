Лига чемпионов: 15 участников плей-офф

Новости спорта: Стали известны 15 участников плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Во вторник, 11-го декабря, завершились ряд матчей заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов.

Уже стали известны 15 участников плей-офф Лиги чемпионов: Боруссия, Атлетико, Барселона, Тоттенхэм, Ливерпуль, ПСЖ, Порту, Шальке, Бавария, Аякс, Манчестер Сити, Реал, Рома, Ювентус и Манчестер Юнайтед.

Обладатель последней, 16-й путевки в плей-офф розыгрыша определится в среду, 12 декабря, на НСК "Олимпийский" в Киеве, где чемпион Украины донецкий "Шахтер" будет принимать французский "Лион". В параллельном матче группы F английский "Манчестер Сити" на домашней арене "Этихад" сойдется с немецким "Хоффенхаймом".

Турнирное положение после 5-ти туров "Манчестер Сити" - 10 очков, "Лион" - 7, "Шахтер" - 5, "Хоффенхайм" - 3.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА пройдет 17 декабря в швейцарском Ньоне. Первые матчи состоятся 12-13 и 19-20 февраля, ответные - 5-6 и 12-13 марта.

Еще 6 клубов вынуждены довольствоваться 1/16 финала Лиги Европы. Таким образом, в Лигу Европы из Лиги чемпионов вылетели: Брюгге, Интер, Наполи, Галатасарай, Бенфика и Валенсия.