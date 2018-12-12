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Как Тоттенхэм вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Как Тоттенхэм вышел в плей-офф Лиги чемпионов
07:55 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Вашему вниманию видеообзор матча группового этапа Лиги чемпионов Барселона — Тоттенхэм.

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» сыграла вничью с «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

Счёт был открыт в самом начале матча, отличился Усман Дембеле. В концовке англичане сумели уйти от поражения благодаря голу Лукаса Моуры, которому ассистировал Гарри Кейн.

Лига чемпионов: 15 участников плей-офф

Барселона — Тоттенхэм 1:1

Голы: Дембеле, 7 — Моура, 85

Барселона: Силлессен — Семеду, Вермален, Ленгле, Миранда — Артур, Аленья, Ракитич (С. Бускетс, 46) — Дембеле (Д. Суарес, 76), Эль-Хаддади (Месси, 63), Коутиньо.

Тоттенхэм: Льорис — Уокер-Питерс (Ламела, 60), Алдервейрельд, Вертонген, Роуз — Сиссоко, Уинкс — Эриксен, Алли, Сон (Моура, 71) — Кейн.

Предупреждения: Семеду — Уокер-Питерс

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ФК Барселона, ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, ЛЧ.
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