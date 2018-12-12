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Шахтер - Лион: сегодня финал Лиги чемпионов для горняков

Шахтер - Лион: сегодня финал Лиги чемпионов для горняков
08:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Сегодня Шахтер сыграет самый важный матч сезона.

Обладатель последней, 16-й путевки в плей-офф розыгрыша определится в среду, 12 декабря, на НСК "Олимпийский" в Киеве, где чемпион Украины донецкий "Шахтер" будет принимать французский "Лион". В параллельном матче группы F английский "Манчестер Сити" на домашней арене "Этихад" сойдется с немецким "Хоффенхаймом".

Турнирное положение после 5-ти туров "Манчестер Сити" - 10 очков, "Лион" - 7, "Шахтер" - 5, "Хоффенхайм" - 3.

Лига чемпионов: 15 участников плей-офф

Матч "Шахтер" - "Лион" состоится в Киеве на Олимпийском 12 декабря, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

"Шахтер" - "Лион" трансляция ТВ в Украине смотрите на канале "Футбол 2".

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ФК Шахтер, УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Лион, ЛЧ.
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