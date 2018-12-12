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Среда, 12.12.2018
Лига чемпионов: 15 участников плей-офф
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Лига чемпионов: расписание матчей 12 декабря

Лига чемпионов: расписание матчей 12 декабря
11:06 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер Шахтера

Новости спорта: Представляем расписание всех матчей Лиги чемпионов 12 декабря.

Сегодня пройдут заключительные матчи Лиги чемпионов в 2018 году. Матчи 6-го тура состоятся в 4 группах. Судьба последней, 16-й, путевки в плей-офф Лиги чемпионов решится в группе F, где играет Шахтер.

"Шахтеру" для выхода в плей-офф Лиги чемпионов нужна победа с любым счетом. Ничья при любых раскладах подарит "горнякам" путевку в 1/16 финала Лиги Европы, а поражение (если "Хоффенхайм" обыграет "Манчестер Сити" в параллельной игре) грозит украинскому клубу вылетом из турнира.

Накануне определились 15 участников плей-офф Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов 2018/2019 Групповой этап

Расписание матчей 12 декабря|среда

группа E

22:00 Аякс - Бавария

22:00 Бенфика - АЕК

Группа Е: Бавария 13, Аякс 11, Бенфика 4, АЕК 0

группа F

22:00 Шахтер Донецк - Лион Футбол 2

22:00 Ман Сити - Хоффенхайм Футбол 1

Группа F: Манчестер Сити 10, Лион 7, Шахтер 5, Хоффенхайм 3

группа G

19:55 Виктория Пльзень - Рома Футбол 1

19:55 Реал Мадрид - ЦСКА М

Группа G: Реал Мадрид 12, Рома 9, Виктория Плзень 4, ЦСКА 4

группа H

22:00 Янг Бойз - Ювентус

22:00 Валенсия - Ман Юнайтед 

Группа Н: Ювентус 12, Ман Юнайтед 10, Валенсия 5, Янг Бойз 1

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ФК Шахтер, УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Лион, ЛЧ, Футбол.
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