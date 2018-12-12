Виктория - Рома: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Новости спорта: Сегодня, 12 декабря, пройдут заключительные матчи групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2018/19.

Открывать игровой день ЛЧ будут поединки в группе G. В частности, Рома в гостях сыграет против Виктории. Игра пройдет в городе Пльзень на стадионе Штрунцовы сады, рассудит встречу рефери из Англии Энтони Тейлор.

Игру в прямом эфире в Украине покажете телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 19:40 по киевскому времени (начало матча в 19:55, - прим. ред.).

Напомним, Рома и Реал досрочно обеспечили себе выход в плей-офф ЛЧ и для этих команд матчи 6-го тура будут нести формальный характер. А вот Виктория и ЦСКА будут бороться за плей-офф Лиги Европы. На данный момент обе команды имеют в турнирной таблице по 4 очка (Виктория опережает москвичей по дополнительным показателям, - прим. ред.). Матч Реал - ЦСКА пройдет в Мадриде параллельно игре Виктория - Рома.