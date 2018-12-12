Шахтер сыграл вничью с Лионом и занял последнее место в группе

В последнем туре Юношеской лиги УЕФА "Шахтер" U-19 сыграл вничью со сверстниками из "Лиона".
Матч проходил в Киеве на стадионе им. Банникова.
Шахтер - Лион 1:1
Голы: Алексей Кащук, 51, Михаил Рудавский, 94, (автогол)
"Шахтер" U19 сыграл вничью 1:1 с "Лионом" U19 в заключительном матче Юношеской лиги УЕФА. pic.twitter.com/nU0ntuEsaf
— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 12 декабря 2018 г.
"Шахтер" U-19 – Трубин, Рудавский, Бондарь, Муравский, Бондаренко, Приходько (Судаков, 70), Мудрик (Библик, 88), Чех, Холод, Кащук(Кобылянский, 90), Кулаков.
"Лион" U-19 – Барколя, Соле, Калулу, Драме, Маюнга, Пинтор (Гриффитс, 60), Ндика (Бар, 82), Фумонт, Леполь (Элен, 69), Тома, Уалембо (Шерки, 60).
Предупреждения: Уалембо (38), Бондарь (49), Приходько (52), Маюнга (75).
Турнирная таблица:
1. "Хоффенхайм" – 11 очков (5 матчей)
2. "Лион" – 11 (6)
3. "Ман Сити" – 4 (5)
5. "Шахтер" – 3 (6)
Матч основных команд также состоится сегодня, начало – 22.00