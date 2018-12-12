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Шахтер сыграл вничью с Лионом и занял последнее место в группе

Шахтер сыграл вничью с Лионом и занял последнее место в группе
14:44 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: Сегодня в Киеве состоялся последний тур Юношеской лиги УЕФА для команды Шахтера U19.

В последнем туре Юношеской лиги УЕФА "Шахтер" U-19 сыграл вничью со сверстниками из "Лиона".

Матч проходил в Киеве на стадионе им. Банникова.

Шахтер - Лион 1:1

Голы: Алексей Кащук, 51, Михаил Рудавский, 94, (автогол)

"Шахтер" U-19 – Трубин, Рудавский, Бондарь, Муравский, Бондаренко, Приходько (Судаков, 70), Мудрик (Библик, 88), Чех, Холод, Кащук(Кобылянский, 90), Кулаков.

"Лион" U-19 – Барколя, Соле, Калулу, Драме, Маюнга, Пинтор (Гриффитс, 60), Ндика (Бар, 82), Фумонт, Леполь (Элен, 69), Тома, Уалембо (Шерки, 60).

Предупреждения: Уалембо (38), Бондарь (49), Приходько (52), Маюнга (75).

Турнирная таблица:

1. "Хоффенхайм" – 11 очков (5 матчей)

2. "Лион" – 11 (6)

3. "Ман Сити" – 4 (5)

5. "Шахтер" – 3 (6)

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Матч основных команд также состоится сегодня, начало – 22.00

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Шахтер, Лион, Юношеская лига УЕФА, Шахтер-U19.
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