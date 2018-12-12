Несенюк рассказал, как Гвардиола "выделывался" перед матчем с Динамо

Новости спорта: Глава департамента по работе со СМИ "Динамо" вспомнил времена, когда Хосеп Гвардиола приезжал в Киев

Глава департамента по работе со СМИ в киевском "Динамо" Николай Несенюк в gazeta.ua вспомнил эпизод, когда Хосеп Гвардиола приезжал в Киев.

"Осенью 2009-го "Динамо" должно было играть дома с "Барселоной" на групповом этапе Лиги чемпионов. На предматчевой пресс-конференции тренер гостей Пеп Гвардиола начал говорить на каталонском языке. Этим застал врасплох украинского переводчика, который готовился переводить с испанского.

На все просьбы перейти на понятный переводчику язык Гвардиола вежливо, но твердо отвечал: он каталонец и тренер каталонской команды, поэтому будет говорить на родном языке.

В конце все закончилось хорошо – каталонский отличается от испанского примерно так же, как украинский от русского. Но большинство украинских журналистов возмущались поведением тренера "Барселоны", который "причинил неудобства", хотя вполне мог бы "не выделываться", а говорить по-испански. Не надо объяснять, что свое возмущение наши журналисты высказывали совсем не на украинском языке.

С тех пор, как это произошло, пошел уже 10-й год. Гвардиола за это время стал едва ли не самым знаменитым футбольным тренером мира, чемпионом Германии и Англии, потому что быстро выучил немецкий и английский. Его родная Каталония не стала за это время независимым государством – политические обстоятельства не позволили.

Ничего, рано или поздно это таки произойдет. И каталонцы будут независимы. По-настоящему, а не так, как мы. Ведь на самом деле мы до сих пор остаемся колонией, несмотря на все политические заявления и военные конфликты. А наш Гвардиола, похоже, еще и не родился".

В заключительном 6-м туре Лиги Европы "Динамо" в Киеве примет "Яблонец".