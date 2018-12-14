В Манчестер Юнайтед ищут замену вылетевшему Холдингу

Новости спорта: Руководство Манчестер Юнайтед намерено в зимнее трансферное окно закрыть проблемную позицию.

Защитник Арсенала Роб Холдинг порвал крестообразные связки в матче с Манчестер Юнайтед (2:2) и вылетел на 6-9 месяцев.

Как сообщает ESPN, Унаи Эмери намерен приобрести защитника в зимнее трансферное окно. Арсенал заинтересован в покупке Эрика Байи или же Гари Кэхилла. Оба футболисты недовольны отсутствием регулярной игровой практики в своих клубах и не прочь сменить прописку.

Контракт Байи с Манчестер Юнайтед заканчивается летом 2020 года, а трансферная стоимость ивуарийца оценивается в 30 миллионов евро. Соглашение Кэхилла с Чесли истекает и вовсе следующим летом. По данным Transfermarkt, 32-летний защитник cтоит около 10 миллионов евро.