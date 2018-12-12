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Хацкевич - о матче с Яблонцем в Лиге Европы, погоде и кадровой ситуации

Хацкевич - о матче с Яблонцем в Лиге Европы, погоде и кадровой ситуации
18:35 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Главный тренер Динамо надеется на положительный результат в матче против Яблонца при сложных погодных условиях.

Наставник "бело-синих" Александр Хацкевич провел традиционную пресс-конференцию за день до матча в Лиге Европы против Яблонца, на которой рассказал о планах на завтрашний матч.

"Команда досрочно вышла из группы, решила задачу. Да, начинали мы тяжело, потеряли очки в двух играх, когда вели в счете. Но самая главная задача была выполнена. Это не значит, что завтра команда недооценит Яблонец. Все-таки рейтинг клуба, рейтинг страны и имидж футболистов выходят на первое место в завтрашней игре".

"Результат первого матча с Яблонцем (Ничья 2:2 — ред.) мы не изменим. Надо учитывать и погодные условия на тот момент. Понятно, что Яблонец команда более силовая, которая использует фланги, есть футболисты с высокой антропометрией. Настраиваемся больше контролировать мяч, играть в атаку. Но также должен быть баланс между атакой и обороной: надо будет как бежать вперед, так и назад; играть с мячом и без мяча".

"С кем хотели бы встретиться в плей-офф? На жребий мы повлиять не можем. Хотелось бы сыграть с командой, которая в весенней стадии лишь начинает чемпионат".

На пресс-конференции Хацкевич сообщил, что матч пропустят Виталий Буяльский, а также бразильцы Динамо.

"Только Виталий Буяльский не готовится к игре. Обычно в декабре нет и 16 игроков. Сейчас есть 22 футболиста. Может мы дадим отдых нашим бразильским ребятам, учитывая погодные условия. Они не будут готовиться к игре целенаправленно".

"Беседин? Артем добавил нам давление на игроков обороны, чего не хватало, когда на острие атаки играл Вербич. Беседин хорошо ведет силовую борьбу. Мне бы хотелось, чтобы Артем отметился забитыми голами — это его основная работа. Он добавил больше вариативности в атаке".

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Динамо примет Яблонец в четверг, 12-го декабря, в заключительном матче группового этапа Лиги Европы. Днем ранее свой матч Лиги чемпионов на НСК Олимпийский сыграет Шахтер с Лионом.

Наставник Динамо надеется, что на матч его команды придет больше болельщиков, чем на игру "горняков", несмотря на то, что встреча с Яблонцем ничего не решает с турнирной точки зрения. Об этом он сообщил на предматчевой пресс-конференции.

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Лига Европы, ФК Динамо К, Александр Хацкевич, Яблонец.
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