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Защитник Яблонца перед матчем с Динамо: В Киеве должно быть круто

Защитник Яблонца перед матчем с Динамо: В Киеве должно быть круто
19:42 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Facebook

Новости спорта: Томаш Голеш убежден, что его Яблонец сможет добыть положительный результат в матче против киевского Динамо.

Защитник «Яблонца» Томаш Голеш в интервью пресс-службе клуба прокомментировал предстоящий матч против «Динамо» в Лиге Европы и считает, что команда может победить в Киеве.

«Наша цель – впервые победить в Лиге Европы. Если мы сыграем так, как в домашней встрече, и избежим ошибок, то сможем победить в Киеве».

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«Возможно, в матче квалификации ЛЧ «Динамо» – «Славия» большую роль сыграл арбитр. У «Динамо» сейчас замечен некоторый прогресс, может произойти недооценка.

Нам не о чем беспокоиться. Мы знаем, что можем играть с киевлянами. Мы дома смогли отыграться с 0:2. Мы должны играть так, как играем на протяжении сезона».

Вы не беспокоитесь о состоянии газона, ведь за сутки до этого на НСК «Олимпийский» пройдет матч Лиги чемпионов «Шахтер» – «Лион».

«Мне интересно, как пройдет матч. Погода там не идеальная. Кроме того, газон будет не в лучшем состоянии после матча в среду».

Как вы воспринимаете тот факт, что из-за матча «Шахтера» у вас не будет предматчевой тренировки на НСК «Олимпийский»?

«Было бы лучше, если бы мы могли тренироваться прямо там, чтобы познакомиться со стадионом. Но ничего не поделаешь».

Вы не боитесь нынешней острой ситуации в Украине?

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«Я не боюсь, мы будем под наблюдением. Поэтому, я надеюсь, что мы не будем беспокоиться об этом. В Киеве должно быть круто. Мы спрашивали у Эдуарда Соболя, который это подтвердил.

Я забил в двух матчах подряд, поэтому чувствую себя отлично. Я хотел бы продолжить серию, это было бы здорово», - резюмировал Томаш Голеш.

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Лига Европы, ФК Динамо К, Яблонец, Томаш Голеш.
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