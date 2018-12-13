Тренер Яблонца: Желаю украинцам, чтобы ситуация успокоилась

Новости спорта: Наставник Яблонца поделился мыслями о завтрашнем матче, военном положении и о Эдуарде Соболе с Томашом Хюбшманом.

Главный тренер "Яблонца" Петр Рада прокомментировал предстоящий матч против "Динамо" в 6-м туре группы Лиги Европы, заявив, что недоволен тем, что игра пройдет на НСК "Олимпийский".

"Динамо" по-прежнему показывает очень серьезное качество игры, а в нашей команде все полностью здоровы".

Отпустите ли вы Томаша Хюбшмана на матч "Шахтер" — "Лион"?

"Он профессионал и знает, что ему делать. Если захочет, пойдет на стадион".

Оцените ситуацию с двумя матчами за два дня на НСК "Олимпийский"?

"Конечно, необычная ситуация. Сегодня здесь же проходит матч, который нас отвлекает. Но приоритет UEFA – Лига чемпионов. Испытываю определенное недовольство по этому поводу".

Что вы думаете о введении военного положения на части территории Украины?

"Мы отслеживаем эту ситуацию. Но если UEFA считает, что играть в Украине можно, значит они держат ситуацию под контролем и считают, что угрозы нет. Конечно, я желаю украинцам, чтобы ситуация успокоилась, а все люди были живы".

На какой позиции вы видите Эдуарда Соболя — в обороне или в полузащите?

"Мы пока не решили, куда его поставить. Он может сыграть на любой позиции слева".

Игра состоится 13 декабря на НСК Олимпийский в 19:55. Онлайн-трансляцию матча "Динамо" — "Яблонец" можно будет посмотреть на нашем сайте.