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Коноплянка выставлен на трансфер в Шальке: известны причины

Коноплянка выставлен на трансфер в Шальке: известны причины
20:43 Сегодня Телеграф sportarena.com

Новости спорта: Руководство Шальке готово расстаться с самым высокооплачиваемым игроком команды

Руководство гельзенкирхенского Шальке намерено провести перестройку в команде, в том числе избавившись от нескольких игроков.

В начале декабря в команде состоялся наблюдательный совет с участием генерального директора клуба Кристиана Хайделя, на котором было принято решение по борьбе с кризисом в команде, которая победила лишь 4 раза за 14 туров в этом сезоне.

Предполагаемым результатом совещания является решение продать нескольких игроков команды: Евгения Коноплянку, Бриля Эмболо, Франко Ди Санто, Йоханнеса Гайса и Омара Маскареля, сообщает Sport Bild.

Особенными неудачами для генерального директора клуба Кристиана Хайделя, сменившего на этом посту в 2016 году Хорста Хельдта, называются трансферы Евгения Коноплянки и Омара Маскареля,

Коноплянка получил одну из лучших оценок за матч Лиги чемпионов

Евгений Коноплянка является самым высокооплачиваемым игроком клуба — он зарабатывает 5 млн евро ежегодно в составе Шальке. И для усиления состава в январе гельзенкирхенцам будет выгодно расстаться с украинским футболистом, который не имеет регулярной игровой практики.

В нынешнем сезоне Коноплянка провел в составе Шальке 12 матчей, при этом отдав 2 результативные передачи.

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Бундеслига, Трансферы, Евгений Коноплянка, Шальке.
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