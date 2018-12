Зинченко в основе Манчестер Сити против Хоффенхайма

Украинец Александр Зинченко выйдет в старте в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити — Хоффенхайм.

Украинец выйдет на левом фланге обороны в составе своей команды, именно так его наигрывает главный тренер Горожан Пеп Гвардиола.

Матч Манчестер Сити и Хоффенхайма состоится сегодня в 22:00 в Манчестере. Англичане уже вышли в раунд плей-офф, в то время как немцы в лучшем случае могут оказаться в Лиге Европы.

Для этого им нужно побеждать и надеяться на поражение Шахтера в игре с Лионом.

— TSG Hoffenheim EN (@achtzehn99_en) 12 декабря 2018 г.