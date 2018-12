Промах года: Погба с трех метров не сумел попасть в ворота (Видео)

Француз Поль Погба в последних играх МЮ часто оставался на скамейке и в матче с Валенсией наверняка хотел доказать Моуриньо, что это ошибка.

На 35-й минуте он получил свой момент. После розыгрыша углового мяч заметался по штрафной и попал к Погба, который стоял совершенно один во вратарской. И он не попал.

UNBELIEVABLE MISS FROM POGBA!



Is he playing for Manchester United or for Juventus?!?! pic.twitter.com/uD8bvYmHFO