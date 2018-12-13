Шахтер - Лион: Матвиенко поблагодарил киевлян за поддержку в Лиге чемпионов

Новости спорта: Защитник Шахтера Николай Матвиенко прокомментировал обидную ничью в матче против Лиона.

В среду "Шахтер" в последнем матче 2018 года сыграл вничью с "Лионом" (1:1) и завершил свои выступления в Лиге чемпионов. Весной "горняки" продолжат борьбу в еврокубках в плей-офф Лиги Европы. После поединка игру прокомментировал защитник "Шахтера" Николай Матвиенко.

"Естественно, мы хотели выиграть и пройти в 1/8 финала Лиги чемпионов. У "Лиона" много футболистов, которые индивидуально сильны и могут решить любой момент. Пока сложно сказать, где и что у нас не вышло, нужно еще проанализировать. Меня приятно удивила поддержка трибун. Чувствовалось, как болельщики поддерживали нашу команду. Спасибо всем огромное за атмосферу на стадионе, за то, что пришли в такую погоду и поддержали "Шахтер", – сказал после матча Николай Матвиенко.

Николай Матвиенко отыграл весь матч против французского клуба. Видео голов "Шахтер" – "Лион": в первом тайме Мораес вывел "горняков" вперед, а во втором Фекир сравнял счет.

Напомним, что главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека после матча обратил внимание на поддержку болельщиков и рассказал о задачах на Лигу Европы. При этом наставник "горняков" отказался называть конкретные трансферные цели на зиму.

В свою очередь, тренер "Лиона" Брюно Женезьо считает, что "Шахтер" мог бы занять 5-6 место в чемпионате Франции. Наставник французского клуба отметил игру Жуниора Мораеса и Исмаили.