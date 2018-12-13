Шахтер обновил антирекорд в Лиге чемпионов

Новости спорта: Ранее донецкий клуб никогда не пропускал так много на групповой стадии Лиги чемпионов.

Накануне донецкий Шахтер в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов не сумел переиграть Лион и остался третьим в своей группе.

Поединок завершился со счетом 1:1, а гол, забитый Набилем Фекиром в ворота Андрея Пятова, стал 16-м пропущенным "горняками" в розыгрыше Лиги чемпионов 2018/19.

Шахтер пропустил девять мячей в двух матчах против Манчестер Сити, четыре гола от Хоффенхайма и трижды пропускал от Лиона.

В сезоне 2000/01 Шахтер пропустил 15 голов и также занял третье место в группе с Арсеналом, Лацио и Спартой из Праги.