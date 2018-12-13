Морозюк о матче с Яблонцем: Спортивная злость будет присутствовать

Новости спорта: Николай Морозюк считает, что газон на НСК Олимпийский будет в надлежащем состоянии перед матчем Динамо с Яблонцем.

Защитник «Динамо» Николай Морозюк официальному сайту Динамо прокомментировал предстоящий матч с «Яблонцем».

— Морально несколько тяжеловато в том плане, что это последняя игра в первой части сезона, и задачу выхода из группы мы уже выполнили. Осталось сделать последний шаг и доказать, что мы сильнее «Яблонца». Слышали, что их главный тренер говорил громкие слова, поэтому спортивная злость будет присутствовать.

— Отпускного настроения еще нет?

— У меня лично нет, и вижу, что и все остальные ребята серьезно настроены на этот поединок. Надеюсь, на НСК «Олимпийский» соберется много зрителей, хочется, чтобы болельщики нас поддержали.

— Нет опасений по поводу качества газона, учитывая, что накануне на нем играл «Шахтер»?

— Газон на НСК «Олимпийский» неплохой, думаю, он выдержит эту нагрузку, посмотрим, каким он будет в четверг, – сказал Морозюк.