Ювентус готов выложить 80 млн за Погба, Иско - запасной вариант

Скандальный 25-летний француз Поль Погба устал от напряженной обстановки в Манчестер Юнайтед под руководством Жозе Моуринью и намерен сменить клуб.
Чемпионом мира активно интересуется туринский Ювентус, который может выложить порядка 80 миллионов евро за своего бывшего игрока.
Если подобная сделка по каким-либо причинам не состоится, у туринцев есть альтернативный вариант - игрок Реала Иско.
За сезон Поль Погба лишь 3 раза отметился голом и столько же отдал голевых передач в 14 мачта английского чемпионата.
26-летний Иско в 11 Ла Лиги забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи, в Лиге чемпионов 4 мачта - 1 гол и 1 голевая.