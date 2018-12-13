Ювентус готов выложить 80 млн за Погба, Иско - запасной вариант

Новости спорта: Чемпион Италии рассматривает две основные кандидатуры на покупку в летнее трансферное окно.

Скандальный 25-летний француз Поль Погба устал от напряженной обстановки в Манчестер Юнайтед под руководством Жозе Моуринью и намерен сменить клуб.

Чемпионом мира активно интересуется туринский Ювентус, который может выложить порядка 80 миллионов евро за своего бывшего игрока.

Если подобная сделка по каким-либо причинам не состоится, у туринцев есть альтернативный вариант - игрок Реала Иско.

За сезон Поль Погба лишь 3 раза отметился голом и столько же отдал голевых передач в 14 мачта английского чемпионата.

26-летний Иско в 11 Ла Лиги забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи, в Лиге чемпионов 4 мачта - 1 гол и 1 голевая.