Легенда Манчестер Юнайтед: Осталась только эмблема на футболке

Новости спорта: Бывший игрок клуба Майкл Оуэн раскритиковал текущее положение команды Жозе Моуринью.

Бывший футболист сборной Англии Майкл Оуэн прокомментировал выступления "Манчестер Юнайтед" в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

"Грустно осознавать, что победители групп смотрят на вторые места и хотят избежать только встреч с "Атлетико" и "Боруссией". У "Манчестер Юнайтед" осталась только эмблема на футболке, это уже не та команда, что была шесть лет назад. Сейчас это больше похоже на её тень. "Юнайтед" больше не является силой, с которой все считаются. Если бы им предстояло сыграть уже на следующей неделе, я бы сказал, что они способны обыграть "Порту", но я очень сомневаюсь насчёт остальных.

Хорошая новость для "Юнайтед" – у них есть несколько месяцев, чтобы подготовиться к плей-офф. Прямо сейчас я не могу представить, как они проходят дальше в противостоянии с одним из больших клубов. Эта команда просто не соответствует тем коллективам в истории "Манчестера", которые попадали в решающие стадии турнира", — сказал Оуэн.

"Манчестер Юнайтед" уступил "Валенсии" (1:2) в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов. Клуб занял второе место в квартете Н и вышел в плей-офф.