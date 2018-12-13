Динамо и Яблонец определились с формой на матч Лиги Европы

Новости спорта: Киевское Динамо сыграет в белой форме в матче Лиги Европы против Яблонца.

На традиционном совещании по организационным вопросам в день матча 6-го тура группового раунда Лиги Европы «Динамо» - «Яблонец» был утвержден, в форме какого цвета проведут матч обе команды, сообщает пресс-служба Динамо.

Динамовцы сыграют в домашней белой форме (вратарь - в салатовой), гости - в черной форме (голкипер - в оранжевой). Арбитры будут работать в синей форме.

Напомним, матч на «Олимпийском» начнется в 19:55. Просим приходить на игру заранее, ворота «Олимпийского» открываются с 2 часа до стартового свистка арбитра, в 18:00.

Также обращаем внимание болельщиков на режим работы киевского метрополитена в день матча. Перед началом игры с 18:55 до 19:55 станция «Олимпийская» будет закрыта на вход и выход, «Дворец спорта» - на выход, «Площадь Льва Толстого» - на вход. В это время поезда будут следовать мимо станции «Олимпийская» без остановки. После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход в эти станции.