Карвахаль раскритиковал молодежь Реала после фиаско с ЦСКА

Новости спорта: Игрок Реала убежден, что Сантьяго Солари не стоило пока вводить в основной состав воспитанников клуба.

Защитник мадридского Реала Данни Карвахаль поделился впечатлениями от поражения российскому ЦСКА в матче 6 тура Лиги чемпионов.

"Три недели назад говорили, что молодые воспитанники Реала должны играть. Оказалось, что они пока, возможно, они не подходят первой команде.

Что касается ситуации с Иско, то я не видел, освистывали его фанаты или нет. Могу только сказать, что он здесь уже много лет, и он очень смелый игрок.

Если что-то идет не так, Иско просит мяч и пытается изменить игру, вместо того, чтобы растворяться на поле", – цитирует Карвахаля официальный сайт УЕФА.