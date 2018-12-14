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Карвахаль раскритиковал молодежь Реала после фиаско с ЦСКА

Карвахаль раскритиковал молодежь Реала после фиаско с ЦСКА
06:42 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Игрок Реала убежден, что Сантьяго Солари не стоило пока вводить в основной состав воспитанников клуба.

Защитник мадридского Реала Данни Карвахаль поделился впечатлениями от поражения российскому ЦСКА в матче 6 тура Лиги чемпионов.

"Три недели назад говорили, что молодые воспитанники Реала должны играть. Оказалось, что они пока, возможно, они не подходят первой команде.

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Что касается ситуации с Иско, то я не видел, освистывали его фанаты или нет. Могу только сказать, что он здесь уже много лет, и он очень смелый игрок.

Если что-то идет не так, Иско просит мяч и пытается изменить игру, вместо того, чтобы растворяться на поле", – цитирует Карвахаля официальный сайт УЕФА.

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УЕФА, Реал, Лига Чемпионов, ЦСКА, Данни Карвахаль.
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