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Топ 5 причин, почему Реал Солари вызывает оптимизм

Топ 5 причин, почему Реал Солари вызывает оптимизм
16:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Сантьяго Солари пришел в мадридский Реал только в октябре, но за месяц сумел кардинально перестроить клуб.

Сантьяго Солари выдал замечательный старт за первый месяц своего руководства мадридским Реалом. Если не брать во внимание катастрофу с Эйбаром, то есть основания полагать об улучшении качества игры мадридского клуба по сравнению с началом сезона. Вашему вниманию топ 5 причин, почему Солари во главе Реала внушает оптимизм.

1. Маркос Льоренте

Игрок академии Реала совершенно не имел игрового времени при Лопетеги, но после прихода Солари ситуация значительно улучшилась для 23-летнего испанца. Льоренте выходил в тяжелых матчах против Ромы и Валенсии, а после успешного матча в 1\16 Кубка Короля и вовсе стал незаменимым.

2. Хороший резерв

С приходом Солари игроки второго порядка в Реале получили больше шансов. Также как и Льоренте, Лукас Васкес получил больше игрового времени, а Джави Санчес показал, как хорошо вписывается в игру основной команды. Серджио Реджилон стал отличной заменой Марсело, а Дани Цебальос все чаще выходит на замены. Внутренняя конкуренция в Реале положительно сказалась на игре и результате команды.

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3. Прощай, засуха!

С тех пор как в Реале начались изменения в составе, команде удавалось практически в каждой игре забивать множество мячей: подопечные Солари забили 4 гола на выезде Меллилье (6 мячей дома), 5 мячей Виктории и 4 Сельте. Конечно, это не гранды европейского футбола, но тенденция радует болельщиков клуба. Стоит отметить, что все 25 мячей в последних играх забили 13 разных игроков. Реал перестал быть зависимым от одного-двух футболистов, что позволяет эффективнее развиваться клубу.

4. Оборонительный потенциал

С приходом Солари у "сливочных" из 8 игр - 5 "сухих" (Меллилья на вызде, Вальядолид, Виктория, Рома и Валенсия), а в других матчах они пропускали со штрафных. Вместе с отличной формой Куртуа, восстановлением Карвахаля и уверенной игрой Льоренте и Санчеса у Реала есть отличные шансы продолжить сохранять свои ворота неприкасаемыми.

5. Реал все еще живой

В трех главных соревнований сезона Реал сохранил шансы на победу. Конечно, команда Солари достаточно плохо идет в Ла Лиге, но мадридский клуб досрочно вышел в 1\8 Лиги чемпионов и продолжает борьбу в Кубке Короля, а в чемпионате еще предстоит дома принять Барселону, от которой отстает на 5 очков.

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Нельзя забывать, что в прошлом сезоне ситуация была схожей, но Реал выиграл 13-й кубок чемпионов.

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Реал, Лига Чемпионов, Ла Лига, Сантьяго Солари.
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