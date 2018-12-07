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Лунин впечатлил Реал и может занять место Наваса

Лунин впечатлил Реал и может занять место Наваса
11:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Украинского голкипера Андрея Лунина в следующем сезоне хотят видеть в составе Реала.

Вчера Реал на Сантьяго Бернабеу разгромно победил клуб из Сегунды Б Мелилью, но часть внимания мадридских болельщиков и руководства было приковано к событиям матча в Леганесе, за который в Кубке Короля в стартовом составе вышел украинец Андрей Лунин.

Игра 19-летнего украинца по информации издания marca была высоко оценена в Мадриде. Это не удивительно, ведь Андрей получил лучшую оценку за матч во многом благодаря отбитому пенальти, что позволило Леганесу выиграть у Райо Вальекано. Тренер Леганеса также высоко оценил качества украинского вратаря, а мадридцы планируют в случае непродолжения аренды в следующем сезоне использовать Андрея в качестве второго вратаря Реала.

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Это значит, что Лунин займет место Кейлора Наваса, который был причастен к победам в Лиге чемпионов последних 3-х сезонов. Руководство Реала рассматривает варианты ухода Наваса в другой клуб.

Напомним, украинец Василий Кравец в составе Луго не сумел пробиться в 1\16 Кубка Короля, уступив Леванте.

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Реал, Сантьяго Бернабеу, Андрей Лунин, Леганес.
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