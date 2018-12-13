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Черкасские Мавпы прекратили сотрудничество с тренером

Черкасские Мавпы прекратили сотрудничество с тренером
15:46 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: БК Черкасские Мавпы

Новости спорта: Помощник главного тренера Черкасских Мавп Сергей Кирлан покинул свой пост.

Баскетбольный клуб Черкасские Мавпы расстались с помощником главного тренера Сергеем Кирланом. Стороны пришли к такому решению после переговоров.

Наставник пришел в команду в августе 2018 года и был ассистентом Максима Михельсона. Вместе с Кирланом баскетболисты смогли квалифицироваться в главную сетку Кубка Европы FIBA и начать выступление в чемпионате Украины.

Вместо Сергея на пост ассистента заступил Николай Кирсанов, который ранее был тренером по индивидуальной подготовке.

Отметим, что в украинской Суперлиге Черкасские Мавпы (2-7) занимают 8-е место. В последней игре команда уступила Политехнику.

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Баскетбол, БК Черкасские мавпы, Новости баскетбола, Сергей Кирлан.
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