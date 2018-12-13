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Сачко перед матчем со Спортингом: Может, в церковь сходить

Сачко перед матчем со Спортингом: Может, в церковь сходить
18:41 Сегодня Телеграф ua.tribuna.com

Новости спорта: Наставник полтавчан Василий Сачко поделился мнением о предстоящем матче со Спортингом.

Главный тренер "Ворсклы" Василий Сачко в эфире одного и телеканалов рассказал о предстоящем матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы со "Спортингом".

"Спортинг" – быстрая, техничная команда, которая хорошо маневрирует и работает с мячом. Недостатков у них мало. Во всех линиях команда играющая, много забивает, много бьет по воротам. Изучая эту команду, она мне очень понравилась.

Спортинг - Ворскла: где и когда смотреть матч Лиги Европы

Реализация? Если у нас нет моментов, появляются вопросы. Но моменты у нас есть. Конечно, некоторым ребятам нужно серьезно задуматься. Может, в церковь сходить, может, вопросы задать самим себе, покопаться в себе.

Кадровые потери? У нас не такая большая лавочка, но ничего страшного – предоставим шанс другим ребятам проявить себя в матче с такой хорошей командой как "Спортинг", – сказал Сачко.

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Лига Европы, Ворскла, Василий Сачко, Спортинг.
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