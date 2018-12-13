Сачко перед матчем со Спортингом: Может, в церковь сходить

Новости спорта: Наставник полтавчан Василий Сачко поделился мнением о предстоящем матче со Спортингом.

Главный тренер "Ворсклы" Василий Сачко в эфире одного и телеканалов рассказал о предстоящем матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы со "Спортингом".

"Спортинг" – быстрая, техничная команда, которая хорошо маневрирует и работает с мячом. Недостатков у них мало. Во всех линиях команда играющая, много забивает, много бьет по воротам. Изучая эту команду, она мне очень понравилась.

Реализация? Если у нас нет моментов, появляются вопросы. Но моменты у нас есть. Конечно, некоторым ребятам нужно серьезно задуматься. Может, в церковь сходить, может, вопросы задать самим себе, покопаться в себе.

Кадровые потери? У нас не такая большая лавочка, но ничего страшного – предоставим шанс другим ребятам проявить себя в матче с такой хорошей командой как "Спортинг", – сказал Сачко.