Спортинг - Ворскла: онлайн-трансляция матча

Новости спорта: Прямая текстовая онлайн-трансляция матча Спортинг - Ворскла.

Сегодня, 13 декабря, в Лиссабоне полтавская Ворскла завершит свое еврокубковое путешествие в этом сезоне. На стадионе Жозе Алваладе местный Спортинг примет подопечных Сачко в рамках матча 6-го тура группового раунда Лиги Европы сезона 2018/19. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени, рассудит поединок австрийская бригада арбитров во главе с Мануэлем Шюттенгрубером. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн трансляцию матча, начало в 22:00.

Ворскла досрочно покинула турнир, Спортинг, в свою очередь, уже обеспечил себе попадание в 1/16 финала Лиги Европы. Потому, на команд сегодня не давит груз ответственности и футболисты могут показать искрометный футбол.

Жеребьевка следующего раунда турнира состоится в понедельник, 17 декабря.