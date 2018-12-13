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Четверг, 13.12.2018
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Динамо дома проиграло Яблонцу и вышло в 1\16 Лиги Европы: обзор матча (Видео)

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Динамо дома проиграло Яблонцу и вышло в 1\16 Лиги Европы: обзор матча (Видео)
21:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Киевское Динамо с чешским Яблонцем на НСК Олимпийский традиционно для себя провело очень нервный матч.

Динамо на достаточно неплохом газоне НСК Олимпийский с первых минут на правах хозяина завладело инициативой, которая обернулась голом гостей из-под Томаша Кадара уже 10-й минуте. Долежал после подачи углового без особого противодействия защитника с нескольких метров головой расстрелял вратаря Динамо.

Гол Долежал, 10 мин

Уже на 12-й минуте Георгий Бущан рисковал привезти пенальти в свои ворота, но арбитр принял решение наказать форварда Яблонца желтой карточкой за симуляцию. Справедливости ради Бущан таки фолил и пенальти должен был быть назначен. Киевляне ожидаемо сразу бросились на ворота Яблонца, но создавая при этом лишь полумоменты.

Яблонец в свою очередь отвечал крайне острыми контратаками, имея неплохие шансы удвоить счет уже к середине первого тайма. На 33-й минуте Кенджора испортил один из наиболее 100% моментов Динамо: после подачи Цыганкова он не сумел с 7-8 метров коленом попасть по воротам Грубы. Яблонец сразу ответил хорошим дальним ударом Йововича, но тут Бущан показал себя во всей красе, парировав мяч на угловой. Защита Динамо решила отметиться уже на 45+ минуте, когда Йовович вышел практически сам на сам с Бущаном, отдав передачу на Долежала, который не сумел реализовать убойный момент, попав в того же Бущана. Александр Хацкевич после свистка арбитра первым удалился в подтрибунное помещение.

Обзор 1-го тайма

После перерыва игрок Яблонца Храмоста после хитрой передачи Долежала буквально простил киевское Динамо, пробив с 15 метров выше ворот. После этого момента киевляне вновь завладели инициативой, но Яблонец все так же остро отвечал на контратаках.

Важнейшее событие произошло на 60-й минуте: в еврокубках дебютировал очередной молодой игрок Динамо Георгий Цитаишвили, сменивший Шапаренко. Стоит отметить, Цитаишвили после выхода сразу создал опасный момент для Беседина, но Артем вновь не забил, попав в штангу с нескольких метров. Форвард закономерно уже на 66-й минуте уступил место на поле датскому нападающему Дуэлунду. Для него этот вечер стал крайне неудачным: уже на 75-й минуте ему пришлось покинуть поле из-за травмы на носилках.

Динамо до последних минут матча создавало опасные моменты у ворот Яблонца, но вновь подводила реализация. Поединок 6-го тура Лиги Европы Динамо - Яблонец завершился победой чешской команды со счетом 0:1.

Динамо - Яблонец 0:1

Голы: Долежал, 10

"Динамо": 1. Бущан, 94. Кендзера, 26. Бурда, 44. Кадар, 16. Миколенко, 5. Сидорчук, 8. Шепелев, 15. Цыганков, 7. Вербич, 10. Шапаренко (Цитаишвили, 60), 41. Беседин (Дуэлунд, 66,  Андриевский, 75)

Динамо - Яблонец 0:1 события матча (Видео)

Запасные: 71. Бойко, 9. Морозюк, 30. Шабанов, 18. Андриевский, 40. Цитаишвили, 46. Алибеков, 99. Дуэлунд

"Яблонец": 30. Грубы, 26. Голеш, 2. Говорка, 13. Лишка, 5. Ганоушек, 3. Хюбшманн, 6. Картохвил(Бречка, 89), 10. Травник, 25. Йовович (Соболь, 79), 19. Храмоста (Акоста, 70), 15. Долежал

Запасные: 1. Гануш, 8. Масопуст, 9. Икауниекс, 18. Акоста, 21. Соболь, 22. Янкович, 2. Бречка

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Лига Европы, ФК Динамо К, Александр Хацкевич, Яблонец.
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