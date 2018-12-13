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Ветеран Баварии не исключает возвращение в ПСВ

Ветеран Баварии не исключает возвращение в ПСВ
21:03 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: 34-летний полузащитник Баварии Арьен Роббен может продолжить карьеру в голландском ПСВ.

Полузащитник Баварии Арьен Роббен накануне заявил, что нынешний сезон будет для него последним в составе мюнхенцев.

Сообщается, что в трансфере лично заинтересован главный тренер ПСВ Марк ван Боммел.

По словам генерального директора ПСВ Тона Гербрандса, Марк ван Боммел уже выходил на связь с Роббеном. Об этом сообщает издание Omroepbrabant.nl.

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"Марк, который играл с Арьеном в одной команде, отправил ему сообщение, но, конечно, Роббен сам примет решение о переходе", — сказал Гербрандс.

В текущем сезоне Роббен принял участие в 13-ти матчах Баварии, в которых отметился пятью забитыми мячами.

Нидерландец выступал за ПСВ в 2002-2004 годах, сыграв в 56 и забив 17 голов.

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ПСВ, Бавария, Арьен Роббен, Марк ван Боммель.
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