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Четверг, 13.12.2018
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Лига Европы. Генк Малиновского уничтожил Сарпсборг: обзор матча (Видео)

Лига Европы. Генк Малиновского уничтожил Сарпсборг: обзор матча (Видео)
22:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: В группе I Лиги Европы завершились все матчи группового этапа и определились две команды, которые сыграют весной в 1\16 турнира.

Бельгийский "Генк" дома разгромил "Сарпсборг", чем обеспечил себе первое место в группе I. В паралельном матче "Бешикташ" и "Мальме" решали судьбу второго места. Шведы на выезде одержали минимальную победу, выйдя в 1\16 Лиги Европы второго места.

Обзор 1-го тайма

Обзор 2-го тайма

Стоит отметить, Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и был заменен на 67-й минуте.

Лига Европы, 6-й тур, группа I:

"Бешикташ" - "Мальме" 0:1

Гол: 0:1 - 51 Антонссон.

Удаление: Куарежма (65).

"Генк" - "Сапсборг" 4:0

Динамо дома проиграло Яблонцу и вышло в 1\16 Лиги Европы: обзор матча (Видео)

Голы: 1:0 - 3 Гано, 2:0 - 5 Пэинтсил, 3:0 - 64 Берг, 4:0 - 67 Аиду.

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Лига Европы, Генк, Руслан Малиновский, Сарпсборг.
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