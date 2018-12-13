Лига Европы. Генк Малиновского уничтожил Сарпсборг: обзор матча (Видео)

Бельгийский "Генк" дома разгромил "Сарпсборг", чем обеспечил себе первое место в группе I. В паралельном матче "Бешикташ" и "Мальме" решали судьбу второго места. Шведы на выезде одержали минимальную победу, выйдя в 1\16 Лиги Европы второго места.
Обзор 1-го тайма
Обзор 2-го тайма
Стоит отметить, Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и был заменен на 67-й минуте.
Лига Европы, 6-й тур, группа I:
"Бешикташ" - "Мальме" 0:1
Гол: 0:1 - 51 Антонссон.
Удаление: Куарежма (65).
"Генк" - "Сапсборг" 4:0
Голы: 1:0 - 3 Гано, 2:0 - 5 Пэинтсил, 3:0 - 64 Берг, 4:0 - 67 Аиду.