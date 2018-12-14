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Слова Хацкевича после поражения от Яблонца

Слова Хацкевича после поражения от Яблонца
08:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта: Комментарий по итогам встречи с Яблонцем дал тренер киевлян Александр Хацкевич.

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал поражение от «Яблонца» (0:1). Об этом сообщает официальный сайт киевского Динамо.

Напомним, в последнем матче группового этапа Лиги Европы Динамо на Олимпийском уступило Яблонцу со счетом 0:1.

- По игре: не хватало агрессии впереди в первом тайме и очень легко позволяли доходить до наших ворот через центр, не доиграли стандарты.

Но без поражений не бывает побед. Ребята стремились закончить год на позитиве, никаких чемоданных настроений и расслабленности не было, но не получился первый тайм. Необходимо создавать больше моментов, реализовывать их и добавить агрессии в атаке.

- Насколько серьезна травма Дуэлунда? И как вам поле после вчерашнего матча на НСК?

- По футболисту пока никакой информации нет, он поехал в клинику. По полю, как для 13 декабря, оно было в хорошем состоянии, несмотря на матч днем ранее, благодаря работе персонала и агрономов.

- Оцените дебют Цитаишвили? И как у «Динамо» получается лучше на острие атаки – с Бесединым или Вербичем?

- Гео вышел достаточно активно и в первой же атаке остро сыграл, отдал передачу. С Вербичем или Бесединым? Они немного разноплановые футболисты.

- Может ли Гармаш быть выставлен на трансфер?

- Конкуренция достаточно высокая. Нужно находить мотивацию и бороться за место в команде. Он хороший парень и футболист. Но необходимо быть примером для ребят как в тренировочном процессе, так и в быту. Он сам должен определиться, хочет ли он бороться или просто плыть по течению. Одного факта, что он давно в команде, недостаточно.

- Что скажете о прогрессе арендованных ребят, выступающих за «Зарю»?

- Прогресс Тымчика заметен невооруженным глазом во многих компонентах. Но до лета и он, и Михайличенко, и Леднев – игроки «Зари».

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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, Александр Хацкевич, ФК Яблонец.
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