Краснодар был разбит в Севилье, но вышел в 1\16 Лиги Европы (Видео)

Российский клуб несмотря на крупное фиаско от Севильи сохранил второе место в группе J и выходит в 1\16 Лиги Европы. Для команды Мурада Мусаева это третий в истории выход в такую стадию турнира. По итогам шести туров группового этапа именно Севилья выходит с первого места за счет лучшей разницы забитых мячей в очных поединках с Краснодаром.
Группа J, 6 тур
"Севилья"(Испания) — "Краснодар"(Россия) — 3:0 (2:0)
Голы: Бен-Йедлер, 5 — 1:0; Бен-Йеддер, 10 — 2:0; Банега (с пенальти), 49 — 3:0.
"Севилья": Вацлик, Эскудеро, Гомес, Каррису, Меркадо, Меса, Васкес, Банега (Амаду, 70), Промес, Силва, Бен-Йеддер (Навас, 72).
"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Фьолуссон, Рамирес, Газинский, Перейра (Стоцкий, 51), Каборе, Классон, Вандерсон (Шишкин, 77), Игнатьев (Куэва, 61).