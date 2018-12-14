Краснодар был разбит в Севилье, но вышел в 1\16 Лиги Европы (Видео)

Новости спорта: Севилья уже в первом тайме матча против Краснодара обеспечила себе комфортный счет, что позволило в итоге обыграть россиян и выйти в 1\16 с первого места.