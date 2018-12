Милан драматично пролетел мимо Лиги Европы: обзор матча с Олимпиакосом (Видео)

Новости спорта: Итальянский Милан в драматичной концовке лишился 1\16 Лиги Европы после поражения от Олимпиакоса.

Вчера в Греции состоялся, наверное, один из самых интересных и интригующих матчей четверга. Местный Олимпиакос принимал Милан в рамках 6-го тура Лиги Европы. Турнирная ситуация в группе F обязывала греков побеждать Милан с разницей в два мяча ради выхода в 1\16 турнира. Основные события развернулись только во втором тайме, где за последние 30 минут было забито аж 4 мяча.

Обзор матча

Милан: 25. Пепе Рейна, 2. Калабрия, 13. Романьоли, 17. Сапата, 68. Родригес Р., 5. Бонавентура ( до 54') , 8. Сусо ( до 80') , 14. Бакайоко, 21. Билья, 7. Кастильехо ( до 54') , 9. Игуаин

Замены: 10. Чалханоглу (c 54') , 63. Кутроне (c 54') , 11. Борини (c 80')

Запасные: 99. Доннарумма Дж., 22. Мусаккио, 79. Кесси, 93. Лаксальт

Предупреждения: Чалханоглу 56'

Олимпиакос: 93. Жозе Са, 23. Кутрис, 25. Миранда Р., 35. Торосидис ( до 78') , 66. Сиссе Пап, 6. Натхо, 10. Фетфацидис, 12. Гильерме, 42. Туре Яя ( до 82') , 9. Герреро М., 17. Науэль ( до 72')

Замены: 56. Поденсе (c 72') , 20. Мерия (c 78') , 7. Фортунис (c 82')

Запасные: 22. Янниотис, 4. Камара Мади, 8. Андруцос, 18. Кока Хассан

Предупреждения: Сиссе Пап 34'