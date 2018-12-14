Сачко: Мы играли не в Лиге Европы, а в Лиге чемпионов

Новости спорта: Главный тренер Ворсклы подвел итоги группового раунда Лиги Европы и матч против Спортинга.

Наставник полтавской Ворсклы Василий Сачко отметил важность опыта игры в этой группе Лиги Европы. Накануне полтавчане провели последнюю игру против португальского Спортинга (3:0).

"Мы играли с серьезными командами. Я перед началом турнира шутя говорил, что у нас группа Лиги чемпионов. В группе было два явных фаворита — Арсенал и Спортинг — команды очень приличного уровня. Мы просто уступаем в классе, в мастерстве, в скорости — это нужно понимать.

Мы хотели, старались, отдавались, но, поймите, выше головы тоже не прыгнешь. Мы проиграли с крупным счетом, но мы проиграли хорошей команде и я бы нашел тут больше положительных вещей. У нас дебютировали ребята в чемпионате Украины, а теперь и в еврокубках: Сакив, Якубу, Кане, Габелок. Сегодня дали проявить себя Саше Ткаченко и в некоторых моментах он нас выручал. У этих ребят есть будущее, нужно об этом говорить.

Мы набрались за этот турнир опыта. Признаюсь, было непросто играть в четверг, а потом в выходные в чемпионате Украины — график очень сложный. Тем не менее, участвуя в Лиге Европы, мы сохранили свои позиции и в чемпионате Украины. Мы набрали такое же количество очков, как и в прошлом году и будем бороться, чтобы попасть в шестерку и выше", — сказал Василий Сачко.