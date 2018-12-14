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Ренн обыграл Астану и вышел со второго места в группе Динамо (Видео)

Ренн обыграл Астану и вышел со второго места в группе Динамо (Видео)
09:44 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Французский Ренн благодаря дублю Сарра обыграл Астану в матче за второе место в групповом этапе Лиги Европы.

По ходу всего группового этапа французский Ренн занимал третью строчку группы К, а после двух поражений в спаренных матчах от Динамо шансы на 1\16 казались и вовсе призрачными. Прежде всего французам помог Киев, который в 5-м туре на выезде обыграл лидирующую в группе Астану и гарантировал себе первую строчку, это позволило сохранить шансы на второе место на очный матч с казахами. Астане было достаточно набрать одно очко, но французы двумя голами на 68 и 73 минутах уничтожили надежды казахов на 1\16 турнира.

Итого 10-я команда чемпионата Франции обыграла лидера чемпионата Казахстана и вместе с Динамо отправляется в 1\16 Лиги Европы в ожидании жеребьевки следующего раунда.

"Ренн" — "Астана" — 2:0

Голы: Сарр 66, 73

"Ренн": Диалло — Мешер, Бенсебайни, Траоре, Да Сильва, Андре, Гренье, Бен-Арфа (Юну, 90), Буриго (Ньянг, 82), Сарр, Сьебатшо (Юханссон, 75).

Динамо - Яблонец 0:1 видео гола и обзор матча (Видео)

"Астана": Эрич — Аничич, Постников, Рукавина, Маевский, Ришард (Бейсебеков, 46), Томасов, Зайнутдинов, Кляйнхайслер (Шомко, 86), Педро Энрике (Муртазаев, 81), Кабананга.

Предупреждения: Бейсебеков (52), Аничич (67)

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Лига Европы, ФК Динамо К, Астана, Ренн.
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