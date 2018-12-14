Рианчо готов возглавить украинский клуб

Новости спорта: Экс-ассистент Сергея Реброва в Динамо после ухода с московского Спартака заявляет о желании работать в Украине.

Бывший ассистент главного тренера "Динамо" и сборной Украины Рауль Рианчо в интервью footballhub признался, что хотел бы работать в Украине.

"Никогда в жизни не хотел быть главным тренером, я комфортно чувствовал себя вторым номером. Мне 58 лет, но у меня нет седых волос. Это потому, что я не главный тренер. Но я попробовал быть главным и мне понравилось, появилось несколько седых волос.

Далее хотел бы работать главным тренером. Мой отец мечтал о том, чтобы я работал главным. Он умер за месяц до того, как меня назначили и.о. в "Спартаке".

Ко мне хорошо относились в Украине, я спокойно вернулся бы тренировать сюда, если бы появились предложения. Я родом из Кантабрии, в этом регионе работает много украинцев. Меня узнают и даже там я чувствую хорошее отношение Украины", – сказал Рианчо.